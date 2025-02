Crimes de extrema direita atingem recorde na Alemanha

Dados preliminares de 2024 apontam que país já soma mais de 41 mil ocorrências, sendo 1,4 mil delas violentas.O número de crimes cometidos por extremistas de direita na Alemanha atingiu um recorde no ano passado, com o país registrando um aumento vertiginoso em relação a 2023. Um levantamento do governo federal realizado a pedido de parlamentares do partido A Esquerda, que traz números preliminares do ano de 2024, revelou que extremistas de direita cometeram 41.406 crimes. E registros tardios ainda podem aumentar esses dados. Embora a maioria desses registros esteja relacionada a crimes como pichações de suásticas e gritos de slogans nazistas, 1.443 eram atos de violência física – o que também é um recorde. A deputada do A Esquerda Petra Pau, citada pelo jornal berlinense Taz, disse se tratar de uma "tendência ascendente assustadora", contra a qual, "muito pouco se fez" nos últimos anos. "Tigre sem dentes" O plano de ação contra o extremismo de direita criado pela ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, continua sendo um "tigre sem dentes", disse Pau. A deputada, que é vice-presidente do Bundestag (a câmara baixa do parlamento alemão), afirmou que há um clima de açodamento contra refugiados e migrantes, alimentado inclusive pelo governo. "E, assim, agressores violentos de direita se sentem cada vez mais legitimados em suas ações." Em 2023, o Departamento Federal de Investigações (BKA) registrou um número até então sem precedentes de crimes de extrema direita. Naquele ano, foi relatado um aumento significativo de 23,21%, somando 28.945 casos, em comparação ao ano anterior. Em 2021, o total era de pouco menos de 22 mil. rc/ra (KNA, AFP)