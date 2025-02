Chega ao fim julgamento de Rubiales por beijo forçado em Jenni Hermoso

O julgamento do ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales pelo beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso após a final da Copa do Mundo de 2023 terminou nesta sexta-feira (14), com um veredicto esperado nas próximas semanas.

"Com isso, acreditem ou não, terminamos", declarou o juiz José Manuel Fernández-Prieto, após o ex-dirigente não se manifestar na última audiência deste julgamento, que vem sendo realizado perto de Madri desde 3 de fevereiro.