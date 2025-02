Apoio militar dos EUA é extremamente importante para paz na Ucrânia, afirma Zelenski

O apoio militar é "extremamente importante" para garantir uma paz justa e duradoura na Ucrânia, afirmou o presidente Volodimir Zelenski. Durante encontro com uma delegação bipartidária do Senado dos Estados Unidos às margens da Conferência de Segurança de Munique, Zelenski também destacou a parceria entre Ucrânia e EUA "na implementação de projetos conjuntos, cooperação econômica e no desenvolvimento de minerais críticos e recursos de terras raras".

Em comunicado, Zelenski expressou agradecimento pelo apoio dos Estados Unidos "pela defesa de milhares de vidas" desde o início da invasão russa. O presidente ucraniano ainda discutiu com os congressistas americanos a continuidade do apoio militar ao país e afirmou que Putin não deseja o fim da guerra, e apenas "continua aumentando a tensão no mundo".