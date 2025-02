Trump anunciará tarifas recíprocas nesta quinta-feira

Foram "três semanas fantásticas, talvez as melhores de todas, mas hoje é o grande dia: tarifas recíprocas!!!", escreveu Trump, acrescentando "Make America Great Again!!!" (Torne os Estados Unidos grandes novamente), seu slogan de campanha.

A assinatura do decreto era esperada e marcará um novo passo no uso generalizado de impostos alfandegários pelo novo presidente americano para tentar reduzir o crescente déficit comercial dos EUA ou para forçar outros países a fazerem concessões em suas relações com Washington.

Na segunda-feira, os Estados Unidos anunciaram que aumentarão para 25% as tarifas sobre aço, alumínio e seus derivados que entram no país, independentemente do país de origem, incluindo nações anteriormente isentas, como Canadá e México, seus parceiros no tratado comercial da América do Norte (T-MEC).

