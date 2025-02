Promotora renuncia após ordem de Trump para abandonar acusações contra prefeito de NY

A promotora interina do Tribunal Federal do distrito sul de Manhattan anunciou sua saída após a ordem do Departamento de Justiça dos Estados Unidos de abandonar as acusações por corrupção contra o prefeito de Nova York, Eric Adams, informou a imprensa americana nesta quinta-feira (13).

Danielle R. Sassoon, de 38 anos, foi nomeada promotora interina em janeiro, enquanto o titular proposto para o cargo pela administração de Donald Trump, Jay Clayton, é confirmado pelo Senado federal.