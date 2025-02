Paraguai se classifica para Mundial Sub-20 com vitória (1-0) sobre Uruguai

O Paraguai, que 'ressuscitou' com Antolín Alcaraz como técnico, venceu o Uruguai por 1 a 0 nesta quinta-feira (13), na penúltima rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 disputado na Venezuela, e ficou com uma das quatro vagas que o torneio oferece para o Mundial da categoria deste ano, no Chile.

O gol veio com uma das armas mais tradicionais do futebol paraguaio: o jogo aéreo. Gadiel Paoli, zagueiro do Boca Juniors, marcou de cabeça aos 52 minutos, após uma cabeçada de Tiago Caballero em falta cometida por Octavio Alfonso.