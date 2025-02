O antivacinas Robert F. Kennedy é confirmado como secretário de Saúde dos EUA

O Senado americano deu seu aval, nesta quinta-feira (13), a Robert F. Kennedy Jr. como secretário de Saúde dos Estados Unidos, apesar da oposição dos democratas e de cientistas que denunciam suas posições antivacina.

Conhecido como "RFK Jr", o sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy, de 71 anos, obteve os 51 votos necessários para sua confirmação no cargo, tornando-se o mais novo membro do gabinete do presidente Donald Trump.