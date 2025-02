'LatamGPT': América Latina terá modelo de IA em 2025

Um modelo de inteligência artificial (IA) criado com dados característicos da América Latina, para não deixar de lado a realidade multicultural da região no desenvolvimento dessa tecnologia, será lançado em meados de 2025, anunciou nesta quinta-feira o Centro Nacional de Inteligência Artificial do Chile (Cenia).

Batizado de LatamGPT e coordenado pelo Cenia, o projeto conta com o incentivo de mais de 30 instituições da América Latina e do Caribe, e de mais de 60 especialistas da região, informou o centro.