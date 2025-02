Hamas confirma libertação de mais reféns e abre caminho para manter cessar-fogo

O Hamas confirmou nesta quinta-feira (13) que irá libertar mais três reféns israelenses no sábado, como planejado, abrindo caminho para resolver a disputa que ameaçava o cessar-fogo na Faixa de Gaza. Isso deve permitir que o acordo de paz se mantenha, por enquanto. Não houve comentários de autoridades de Israel sobre o anúncio do grupo.

Anteriormente, o Hamas ameaçou atrasar as novas solturas, acusando Israel de não cumprir as obrigações do acordo e violar os termos da trégua. Com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os israelenses prometeram realizar uma ofensiva, caso os reféns não fossem liberados.