Gasto em defesa dos membros europeus da Otan aumenta de acordo com proximidade com a Rússia

Bem acima de 2% na fronteira com a Rússia ou abaixo para países mais distantes, 22 membros europeus da Otan atingiram o limite mínimo de gastos militares em 2024, mas com disparidades geográficas.

A Polônia está no topo da lista dos maiores gastadores, com um aumento significativo desde a invasão da Ucrânia pela Rússia há quase três anos. Os gastos com defesa aumentaram de 1,88% do PIB em 2014 para 2,23% em 2022, depois para 3,26% em 2023 e 4,12% em 2024.

Além da Polônia, cuja capital, Varsóvia, fica a cerca de 1.150 km de Moscou, quatro outros países com capitais a menos de 1.000 km do Kremlin estão entre os cinco principais Estados que mais gastam com defesa.

Estônia (3,43%), Letônia (3,15%), Lituânia (2,85%) e Finlândia (2,41%) também fazem fronteira com a Rússia.