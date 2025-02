Da ditadura à liberdade, o renascimento da Vila Hoxha na Albânia

No coração de Tirana, a mansão do ex-ditador comunista Enver Hoxha, símbolo da repressão que sufocou a Albânia por décadas, está prestes a se transformar em um espaço de criação, troca e liberdade, acolhendo dezenas de jovens artistas do mundo todo.

"Que ironia da história promover essa liberdade de criar neste antigo lugar de poder, onde a censura e as proibições eram decididas", diz Bruno Julliard, diretor da fundação Art Explora, que está envolvida na transformação da Vila Hoxha em uma residência para artistas.