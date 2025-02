Congelamento de fundos da USAID ameaça milhões na América Latina

Em 2023, a USAID desembolsou cerca de 1,7 bilhão de dólares (9,8 bilhão de reais) na América Latina e no Caribe, de acordo com os últimos números do Foreignassistance, um site que publica dados sobre a ajuda internacional dos EUA. Com esses fundos, a agência financia ONGs, instituições públicas e programas da ONU.

A Colômbia, que está sujeita à violência do tráfico de drogas e de grupos armados, é de longe a maior beneficiária. Em seguida, vem o Haiti, dominado por gangues, e vários países da América Central, que estão entre os mais pobres da região.

Cerca de 25% da assistência da USAID para a América Latina foi para a Colômbia, em parte para a implementação do acordo de paz assinado em 2016 com os agora extintos guerrilheiros das Farc. Os fundos representam menos de 1% do PIB do país.