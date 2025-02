Inflação nos EUA sobe para 3% em janeiro, Trump culpa Biden

O índice de preços ao consumo (IPC) subiu para 3,0% em 12 meses em janeiro, um pouco acima dos 2,9% de dezembro, informou o Departamento do Trabalho.

A inflação subiu para 3% em janeiro nos Estados Unidos, de acordo com os números oficiais divulgados nesta quarta-feira (12), um aumento que o presidente americano, Donald Trump, atribuiu às políticas de seu antecessor democrata Joe Biden.

Na mesma plataforma, ele havia afirmado pouco antes que as taxas de juros deveriam ser reduzidas, colocando o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) em uma posição delicada.

Sua função é justamente fixar taxas em um nível que contenha a inflação e ao mesmo tempo garanta o pleno emprego.

No entanto, os preços de janeiro, especialmente os dos ovos, que subiram mais de 13% em um mês e mais de 50% em um ano, segundo dados oficiais, provavelmente reforçarão a ideia de que o Fed não reduzirá as taxas de juros no curto prazo.