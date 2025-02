OpenAI 'não está à venda', afirma executivo após oferta de Musk

A empresa americana OpenAI, criadora do robô de conversação ChatGPT, "não está à venda", afirmou nesta terça-feira (11) um de seus diretores em Paris, poucas horas depois de uma oferta avaliada em 97,4 bilhões de dólares (R$ 563 bilhões) ter sido feita pelo pelo bilionário Elon Musk.

Segundo o The Wall Street Journal, o conglomerado liderado por Elon Musk propôs a quantia na segunda-feira.

A oferta "vem de um concorrente que tem dificuldades para se manter no nível tecnológico e competir conosco no mercado", afirmou Chris Lehane.

Essa oferta não solicitada chega enquanto Sam Altman, chefe da OpenAI, se encontra em Paris para participar da cúpula sobre IA, em busca de arrecadar fundos e transformar a startup em uma empresa com fins lucrativos.

O bilionário próximo a Trump é um dos cofundadores da OpenAI e ataca regularmente Sam Altman, a quem culpa especialmente por ter desvirtuado a missão inicial da startup, focada em um desenvolvimento responsável da IA.

Musk abriu uma nova frente judicial contra a sensação do Vale do Silício em dezembro, quando pediu à justiça americana que impeça que a OpenAI se torne definitivamente uma empresa com fins lucrativos.

