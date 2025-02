Líderes mundiais buscam acordo de princípios sobre IA

Líderes mundiais iniciaram nesta terça-feira (11) em Paris uma reunião de cúpula dedicada à Inteligência Artificial (IA), com o difícil objetivo de alcançar um consenso em uma declaração de princípios para governar uma tecnologia que está sacudindo todos os setores. O desafio é "abraçar transformações tecnológicas formidáveis (...) e fazê-lo ao mesmo tempo em benefício de toda a humanidade", afirmou o presidente francês e coanfitrião do evento, Emmanuel Macron, no Grand Palais.

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também discursarão no evento. "Embora o potencial positivo da IA seja simplesmente extraordinário, há muitos preconceitos que não podemos ignorar", acrescentou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, o sócio organizador da França no evento.

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também discursarão no evento. A reunião encerra vários dias de debates protagonizados por quase 1.500 convidados, incluindo magnatas do setor de tecnologia, cientistas e autoridades políticas, em meio a um frenesi de descobertas, como o recente chatbot chinês DeepSeek, e investimentos bilionários. A oferta mais recente, segundo o Wall Street Journal, é a proposta do dono da rede social X e da Tesla, Elon Musk, para comprar a OpenAI, pioneira da IA, por 97,4 bilhões de dólares (563 bilhões de reais).

O CEO da OpenAI, Sam Altman, que abriu as portas da IA ao grande público com o ChatGPT no final de 2022 e iniciou os investimentos no setor ao lado de Musk, respondeu com ironia. "Não, obrigado, mas se quiser, podemos comprar o Twitter (antigo nome do X) por 9,74 bilhões de dólares" (56 bilhões de reais). reagiu Altman. - Muitas implicações -

"A Inteligência Artificial é definida como o ramo da informática que desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana", explica o próprio ChatGPT ao ser questionado sobre o tema. Para os líderes políticos presentes no Grand Palais de Paris também é sinônimo de uma nova mudança de modelo econômico, com implicações para a segurança nacional, o mercado de trabalho, a saúde e a educação. A reunião de cúpula de Paris é a terceira realizada nos últimos dois anos.

A cerimônia de encerramento terá um discurso do CEO do Google, Sundar Pichai. Musk propôs falar por videoconferência, pois está muito ocupado em seu trabalho para ajudar o presidente Donald Trump a desmantelar as agências públicas nos Estados Unidos. As autoridades políticas e os magnatas deveriam, a princípio, assinar uma declaração comum de regras de governança. Analistas afirmam que Estados Unidos e Reino Unido não assinarão a declaração.