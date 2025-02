Grupo de k-pop homenageia criança morta por professora; entenda caso

Grupo de k-pop envia coroa de flores para funeral de fã: criança de 8 anos foi assassinada por professora na escola / Crédito: Reprodução/X@wonyoungbrasil

As integrantes do grupo de k-pop Ive, na Coreia do Sul, enviaram uma coroa de flores para o funeral de uma fã de 8 anos nesta terça-feira, 11. A criança foi assassinada a facadas pela professora na segunda-feira, 10, na cidade de Daejeon. Em entrevista compartilhada pelo portal sul-coreano Daum, o pai da menina havia revelado anteriormente que o sonho da filha “era se tornar como Jang Won-young”, vocalista do grupo. Em seu aniversário, a garota havia pedido uma foto da artista.

A estudante, encontrada ferida na escola, foi transferida para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. "Não importa em qual programa Jang Won-young aparecesse, ela era uma criança que tinha que assistir ao vivo, mesmo que tivesse que ficar acordada até tarde", relembrou.

A estudante, encontrada ferida na escola, foi transferida para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Avião explode na Coreia do Sul: o que se sabe sobre o acidente? ENTENDA Grupo de k-pop envia coroa de flores para funeral de fã: entenda caso A professora responsável pelo assassinato confessou o crime às autoridades e foi encontrada com ferimentos de faca no pescoço e no braço. A Polícia determinou que a própria mulher havia infligido as lesões.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, a docente havia tirado uma licença para tratar a depressão, retornando à escola em 2024. A vítima e a professora foram encontradas por volta das 18h, quando os pais reportaram o desaparecimento da menina depois de uma aula de artes. Os interrogatórios serão retomados após finalização do tratamento dos ferimentos na professora, que se recupera.