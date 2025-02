Novo escândalo com poderoso contrabandista salpica presidente da Colômbia

O contrabandista mais poderoso da Colômbia, conhecido como "Papá Pitufo" (Papai Smurf), protagonizou, nesta segunda-feira (10), um novo escândalo no governo do presidente Gustavo Petro, depois da revelação de que um dos principais assessores do chefe de Estado recebeu dinheiro dele para financiar a campanha presidencial de 2022.

No fim de semana, o portal jornalístico Cambio revelou que o estrategista político catalão Xavier Vendrell obteve no período eleitoral cerca de 120 mil dólares (aproximadamente R$ 626 mil, em cotação da época) em uma valise de Diego Marín Buitrago, considerado o czar do contrabando no país.