Hamas adia próxima libertação de reféns e Israel se prepara para qualquer cenário

Os reféns foram sequestrados em 7 de outubro de 2023 por combatentes do Hamas durante seu violento ataque no sul de Israel, que desencadeou o conflito.

"A libertação dos prisioneiros, que estava programada para o próximo sábado, 15 de fevereiro de 2025, será adiada até novo aviso, dependendo do cumprimento do que foi acordado pela ocupação e dos compromissos retroativos das últimas semanas. Reafirmamos o nosso comprometimento com os termos do acordo, desde que a ocupação os cumpra", declarou Abu Ubaida, porta-voz do braço armado do grupo islamista, as Brigadas Al Qasam, em um comunicado.

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, reagiu denunciando uma "violação total do acordo de cessar-fogo e de libertação dos reféns" e afirmou em nota que o exército recebeu a ordem de "se preparar para todos os cenários".