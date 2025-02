Terremoto atinge Ilhas Cayman na noite do último sábado

Terremoto ocorreu 209 quilômetros ao sul de George Town, nas Ilhas Cayman / Crédito: Google Maps

O mar ao sul das ilhas Cayman, no Caribe, foi atingido por um terremoto neste sábado, 8. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), na sigla em inglês, o abalo sísmico foi de 7,6 graus de magnitude. Autoridades de diversas ilhas da região pediram para que as pessoas deixassem as zonas litorâneas. No entanto, o alerta de tsunami foi suspenso horas depois.

Segundo dados do USGS, o terremoto aconteceu às 18h23, horário local, (20h23 em Brasília) no meio do mar, a uma profundidade de 10 quilômetros da superfície. O epicentro foi localizado a 209 quilômetros ao sul de George Town, nas Ilhas Cayman.

O Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos EUA informou que não havia alerta de tsunami para a área continental dos Estados Unidos, mas emitiu alertas para as ilhas Virgens Americanas e Porto Rico, cancelado posteriormente. Terremoto nas Ilhas Cayman: autoridades acompanham situação Logo após o terremoto, autoridades das Ilhas Cayman emitiram alertas de ondas de 0,3 a 1 metro de altura. Porém, posteriormente o Governo da localidade publicou um comunicado de “tudo limpo” em suas redes sociais. Jenniffer González Colón, governadora de Porto Rico, informou estar em contato com as agências de emergência após o alerta de tsunami, mas não pediu para que os moradores do local deixassem a região costeira.