Proposta de Trump para Gaza prejudica aproximação entre Israel e Arábia Saudita, dizem analistas

A proposta de Trump de desenvolver Gaza e despejar os mais de dois milhões de palestinos que vivem lá gerou indignação global e no mundo árabe, o que dificulta que os sauditas considerem a normalização com Israel.

A ideia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de tomar o controle da Faixa de Gaza coloca em risco os esforços para construir relações entre a Arábia Saudita e Israel e ameaça atiçar o sentimento antiamericano no reino rico em petróleo, alertam analistas.

"Se essa for a política dele, ele fechou a porta para o reconhecimento saudita de Israel", diz James Dorsey, pesquisador do Instituto do Oriente Médio da Universidade Nacional de Singapura.