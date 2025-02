COP30: edital busca jovens ativistas para participar de evento em Belém

A bolsa é destinada para jovens entre 15 e 30 anos da América Latina e do Caribe, da África, da Ásia e da Oceania com experiência na luta por justiça social e/ou climática. Os selecionados receberão apoio integral na assistência técnica e logística para participação do evento.

"O objetivo é fortalecer os conhecimento técnicos e as habilidades práticas que fomentem a análise crítica, a reflexão e o desenvolvimento de soluções frente aos desafios da crise climática", explica a organização.

“A juventude do Sul Global não pode seguir à margem das decisões que afetam seu presente e futuro", reforça Juan David Amaya, diretor executivo do Life of Pachamama. "Esse programa procura eliminar as barreiras que impedem esses jovens de estar onde devem: na mesa de negociação."

Bolsa para COP30: o que é a Conferência das Partes pelo Clima?

A Conferência das Partes pelo Clima, conhecida como COP pelo Clima, é um encontro internacional da Organização das Nações Unidas (ONU) para combater a crise climática.