A montanha-russa dos investidores em criptomoedas em alto risco sob Trump

A notificação chegou quando Nick estava aproveitando seu sábado de folga após uma semana exaustiva de trabalho: as "memecoins", a criptomoeda ultraespeculativa impulsionada nos últimos três meses pela eleição de Donald Trump, estavam prestes a entrar em colapso. E com elas, suas economias.

Citadas entre as promessas de Trump desde sua reeleição para a Casa Branca e em meio aos anúncios do republicano que abalaram a economia global, as moedas digitais sofreram grandes oscilações nos últimos meses, afetando legiões de investidores grandes e pequenos.

A montanha-russa afetou especialmente as memecoins, as criptomoedas economicamente sem valor lançadas do nada por causa de uma moda sobre uma personalidade ou fenômeno viral da Internet.

- “Conflitos de interesse” –