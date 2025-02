'Somos o futuro!', fala exultante extrema direita reunida em Madri

Sob o slogan “Make Europe Great Again” (Torne a Europa Grande Novamente), inspirado em “Make America Great Again” (Tornar os Estados Unidos Grandes Novamente), do presidente dos EUA, Donald Trump, que pede para restaurar a grandeza dos Estados Unidos, os líderes do grupo parlamentar Patriots for Europe se reuniram em um hotel próximo ao aeroporto de Madri.

“Vamos tirar esse regime do poder”, mas "precisamos de vocês (...) É imperativo que as nações democráticas do mundo nos acompanhem com todos os seus esforços, com todas as suas ideias, com todas as suas ações para conseguir uma transição ordenada na Venezuela", disse Machado.

- Aproveitando a onda -

De acordo com o partido espanhol de direita radical Vox, que está organizando o evento, cerca de 2.000 pessoas participaram dessa reunião, convocada no dia seguinte a um jantar entre os líderes do Patriots for Europe e Kevin Roberts, presidente do think tank ultraconservador americano The Heritage Foundation.

O objetivo, de acordo com os organizadores, era “definir a estratégia a ser seguida” e afirmar as ambições do Patriots for Europe contra a Comissão Europeia, que é acusada de promover a “imigração ilegal” e o “fanatismo climático”.