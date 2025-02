Real Madrid vai homenagear Marcelo no Bernabéu após jogador anunciar aposentadoria

"Marcelo receberá uma homenagem no clássico deste sábado, no Santiago Bernabéu. Nosso estádio terá a oportunidade de se despedir e reconhecer o brasileiro, que na quinta-feira anunciou sua aposentadoria como jogador profissional", afirmou o clube merengue num comunicado.

O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, que anunciou na quinta-feira (8) a sua aposentadoria do futebol, terá neste sábado (8), antes do clássico entre Real Madrid e Atlético, no Santiago Bernabéu, uma homenagem por seus dezasseis anos no clube merengue pelo qual conquistou seis campeonatos espanhóis e cinco Ligas dos Campeões.

"É uma das grandes lendas do nosso clube e do futebol mundial. Durante as suas dezasseis temporadas no Real Madrid, conquistou 25 títulos em 546 jogos: 5 Copas da Europa, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supercopas da Europa, 6 Ligas, 2 Copas do Rei e 5 Supercopas da Espanha", continua a nota.