Hamas liberta três reféns israelenses na quinta troca de prisioneiros palestinos

O movimento islamista Hamas libertou, neste sábado (8), três reféns israelenses mantidos na Faixa de Gaza por 16 meses, marcando a quinta troca de prisioneiros palestinos possibilitada pelo cessar-fogo com Israel, que está em vigor desde 19 de janeiro. Os três homens — Or Levy, 34 anos; Eli Sharabi, 52 anos, e o israelense-alemão Ohad Ben Ami, de 56 — foram exibidos em um pódio em uma cerimônia organizada por milicianos do Hamas na cidade de Deir el Balah, em Gaza, no centro do enclave.

Como confirmado por jornalistas da AFP, eles foram entregues à Cruz Vermelha, que os entregou ao Exército israelense. Os três foram capturados em Israel em 7 de outubro de 2023, durante o ataque surpresa do Hamas, que fez um total de 251 reféns naquele dia.

Dezenas de combatentes do Hamas, com os rostos cobertos e usando faixas verdes na cabeça, formaram um cordão ao redor da área onde um pódio foi montado com fotos de tanques israelenses destruídos, bandeiras do movimento islamista e imagens de comandantes mortos em bombardeios israelenses. O Fórum das Famílias de Reféns israelenses denunciou "imagens chocantes" durante a libertação dos três, que, apesar do cansaço evidente, foram forçados a falar no pódio por um militante encapuzado do Hamas que segurava um microfone. O Fórum, portanto, insistiu que "não há tempo a perder" para libertar a todos, enquanto o presidente israelense, Isaac Herzog, denunciou "um espetáculo cínico e cruel" que ilustra "um crime contra a humanidade".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, juntou-se às críticas, dizendo que as imagens deste sábado "não ficarão sem respostas". Em troca dos três homens, Israel planejava libertar 183 palestinos: 18 condenados à prisão perpétua, 54 condenados a penas pesadas e 111 detidos em Gaza após o ataque de 7 de outubro de 2023, disse Amani Sarahneh, porta-voz do Clube dos Prisioneiros Palestinos. Um grupo de prisioneiros libertados por Israel chegou de ônibus à cidade de Ramallah, na Cisjordânia, neste sábado, onde desembarcaram um por um em meio a uma multidão animada.

- Dúvidas dissipadas - A troca deste sábado estava incerta até sexta-feira, após declarações surpreendentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que, ao receber Netanyahu na Casa Branca na terça-feira, propôs que os Estados Unidos assumissem o controle de Gaza e que sua população fosse deslocada para países vizinhos. Uma ideia categoricamente rejeitada pelo Hamas e condenada pela comunidade internacional.

A esposa de Eli Sharabi e suas duas filhas adolescentes morreram em sua casa no kibutz Beeri, no sul de Israel, durante o ataque de 7 de outubro de 2023. Yossi Sharabi, irmão mais velho de Eli, foi sequestrado separadamente e pode ter morrido. A esposa de Or Levy, Einav, foi morta no ataque do Hamas ao festival de música Nova, realizado naquele dia a poucos quilômetros da Faixa de Gaza.