Guerra na Ucrânia: Zelensky confirma nova ofensiva na região russa de Kursk

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, confirmou uma nova ofensiva ucraniana na região de Kursk, na Rússia, e disse que tropas norte-coreanas estavam lutando ao lado das forças russas no local. De acordo com Zelenski, um "número significativo" de tropas inimigas foi destruído. Ele não deu detalhes, mas disse que as perdas estavam na casa das centenas.

O Ministério da Defesa da Rússia disse hoje que repeliu um contra-ataque ucraniano na região de Kursk. Ontem, a Rússia informou que suas forças capturaram a cidade mineradora de Toretsk em seu mais recente avanço na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde as defesas ucranianas estão falhando. Oficiais ucranianos não confirmaram o relatório.