Guarda Costeira descarta sobreviventes após queda de avião no Alasca

Os restos do avião que desapareceu com 10 pessoas a bordo no estado americano do Alasca foram encontrados nesta sexta-feira (7) e a Guarda Costeira descartou que haja sobreviventes.

Os destroços da aeronave da Bering Air com a qual se perdeu contato na véspera foram encontrados a 55 km da cidade de Nome, informou a guarda nas redes sociais.