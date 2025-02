Líder supremo do Irã critica negociações nucleares propostas com EUA e frustra plano de diálogo

O líder supremo do Irã afirmou nesta sexta-feira, 7, que as negociações com os Estados Unidos "não são inteligentes, sábias, nem honrosas", depois que o presidente americano, Donald Trump, sugeriu conversas sobre o programa nuclear iraniano. O aiatolá Ali Khamenei também declarou que "não deve haver negociações com tal governo", embora não tenha dado uma ordem direta para evitar o contato com Washington.

As palavras de Khamenei desafiam os sinais mais recentes de Teerã que indicavam disposição para negociar sobre seu programa nuclear, em troca do fim das sanções econômicas impostas por Trump. Khamenei, de 85 anos, sempre foi cauteloso ao falar sobre negociações com o Ocidente.