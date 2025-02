Incerteza marca nova troca de reféns e prisioneiros entre Israel e Hamas

Vários reféns israelenses, sequestrados no ataque sem precedentes do Hamas em território israelense em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza, serão libertados no sábado (8) em troca de prisioneiros palestinos detidos em penitenciárias israelenses, segundo o acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista que entrou em vigor em 19 de janeiro.

Até o momento não foram revelados detalhes sobre a troca. "Não temos informações sobre a lista de reféns que serão libertados no sábado", disse à AFP um porta-voz do Fórum das Famílias de Reféns, a principal associação de parentes das vítimas, que voltou a pedir ao governo, nesta sexta-feira, para acelerar a liberação.

"Não desperdicem esta oportunidade", afirmou o Fórum em um comunicado direcionado ao primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

As negociações indiretas entre Hamas e Israel sobre a segunda fase do acordo começaram na terça-feira no Catar, um dos três mediadores do processo, ao lado de Estados Unidos e Egito, segundo um porta-voz do movimento palestino. A nova etapa deve resultar na libertação de todos os reféns e no fim definitivo da guerra em Gaza.

Durante a visita a Washington do chefe de Governo israelense, Donald Trump anunciou a proposta surpreendente de assumir o controle do território palestino e transferir a população de Gaza para países vizinhos, com o objetivo de possibilitar a reconstrução.