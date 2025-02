Hamas anuncia que libertará três reféns no sábado como parte do acordo com Israel

O Hamas divulgou, nesta sexta-feira (7), os nomes dos três reféns israelenses que pretende libertar no sábado em troca de 183 prisioneiros palestinos, dissipando a incerteza que pairava após os explosivos comentários do presidente americano, Donald Trump, a respeito de Gaza.

As negociações indiretas entre Hamas e Israel sobre a segunda fase do acordo começaram na terça-feira no Catar, um dos três mediadores do processo, ao lado de Estados Unidos e Egito, segundo um porta-voz do movimento palestino. A nova etapa deve resultar na libertação de todos os reféns e no fim definitivo da guerra em Gaza.

Durante a visita a Washington do chefe de Governo israelense, Donald Trump anunciou a proposta surpreendente de assumir o controle do território palestino e transferir a população de Gaza para países vizinhos, com o objetivo de possibilitar a reconstrução.

"A Faixa de Gaza será entregue aos Estados Unidos por Israel ao final da luta", afirmou Trump. Ele acrescentou que os palestinos serão "realocados em comunidades muito mais seguras e bonitas, com casas novas e modernas, na região", como no Egito ou Jordânia, escreveu em sua rede Truth Social.