Em que ponto se encontra a guerra comercial declarada pelos Estados Unidos?

As tarifas chinesas seriam aplicadas a cerca de 14 bilhões de dólares (80 bilhões de reais) em produtos americanos, enquanto as anunciadas por Trump atingiriam 525 bilhões de dólares (3,03 trilhões de reais) em exportações chinesas.

"No momento, as medidas de retaliação [da China] são consideravelmente menores em proporção", observou o banco americano Goldman Sachs.

Donald Trump disse na segunda-feira que conversaria em breve com o homólogo chinês por telefone, mas depois disse que "não tinha pressa" de falar com Xi Jinping.

"No entanto, a combinação de contramedidas aponta para uma abordagem mais coordenada" da China, que, ao mesmo tempo reforçou as restrições às exportações de minerais essenciais e abriu uma investigação antitruste contra a gigante americana Google.

Pouco depois de sua imposição, Trump suspendeu temporariamente as tarifas de 25% sobre o México e o Canadá, que serão reavaliadas em um mês. Em troca, os dois vizinhos dos EUA se comprometeram a fazer mais para combater o tráfico de drogas e a migração irregular em suas fronteiras.

O Canadá, na mira já no primeiro mandato de Trump, de 2017 a 2021, estava pronto para responder. Mas Ontário, coração econômico do país, decidiu não vetar empresas americanas dos contratos públicos e manter um contrato com a Starlink, de Elon Musk, aliado do presidente americano.

- Europa: sob vigilância -