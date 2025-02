Ao menos 33 mortos por bebida alcoólica adulterada na Turquia

Pelo menos 33 pessoas morreram e 20 estão foram hospitalizadas no CTI desde o início do ano em Ancara, capital da Turquia, após o consumo de bebida alcoólica adulterada, informaram as autoridades locais à AFP.

O governo suspeita de mortes provocadas por bebidas adulteradas com metanol, um álcool industrial diferente do etanol utilizado em bebidas alcoólicas.