Antes de encarar playoff da Champions, PSG goleia Monaco no Francês

O Paris Saint-Germain comemorou a renovação de contrato do técnico Luis Enrique com uma goleada sobre o Monaco por 4 a 1 nesta sexta-feira (7), no jogo que abriu a 21ª rodada do Campeonato Francês, a quatro dias do jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Com a vitória, o PSG abre provisoriamente 13 pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha (2º), que joga no domingo contra o Angers (12º).