Ancelotti rebate presidente da LaLiga: 'Ninguém aqui perdeu a cabeça'

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendeu o clube nesta sexta-feira (7) ao afirmar que "ninguém perdeu a cabeça", como afirmou o presidente da LaLiga, Javier Tebas, depois do protesto enviado pela diretoria merengue à Federação Espanhola de Futebol (RFEF) contra os árbitros.

"Não gostaria de tocar neste assunto antes de um jogo tão importante. Tebas pode ficar tranquilo, ninguém aqui perdeu a cabeça. Só foi pedida uma explicação. Mudar um sistema com o qual, pelo que vi, ninguém está feliz", declarou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera do clássico contra o Atlético de Madrid, que vale a liderança do Campeonato Espanhol.