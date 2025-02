Ameaça de Trump de anexar Canadá é 'real', afirma Trudeau

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, afirmou, nesta sexta-feira (7), em uma cúpula econômica, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala sério sobre uma possível anexação do Canadá para explorar seus recursos naturais e reiterou que a soberania de seu país é inegociável.

Trudeau convocou uma cúpula com líderes empresariais e trabalhistas para coordenar uma resposta à ameaça iminente de Trump de impor tarifas de 25% sobre todas as importações vindas do Canadá, uma sanção que poderia paralisar a economia canadense.