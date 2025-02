Alemanha registra excedente comercial recorde com EUA em meio a ameaças tarifárias de Trump

Os Estados Unidos viraram novamente o principal parceiro comercial da Alemanha, com um total de 255,4 bilhões de euros (1,5 trilhão de reais) em mercadorias negociadas em 2024, destronando a China, que ocupava o primeiro lugar desde 2016, segundo dados do instituto de estatísticas Destatis.

A Alemanha registrou um superávit comercial recorde com os Estados Unidos em 2024, de 71,4 bilhões de euros (74,1 bilhões de dólares, 426 bilhões de reais), segundo dados publicados nesta sexta-feira (7), que podem aumentar as tensões com Donald Trump, que ameaça impor novas tarifas contra a UE.

As empresas alemãs exportaram em 2024 produtos no valor de 163,4 bilhões de euros (974 bilhões de reais) para os Estados Unidos, segundo o Destatis.

O número representa 10,5% do total das exportações alemãs, que em 2024 foram de 1,5 trilhão de euros (8,9 trilhões de reais), uma queda de 1% na comparação com 2023, em uma economia estagnada por uma grave crise industrial.

"O IRA (Inflation Reduction Act) nos Estados Unidos estimulou a demanda americana, em particular de produtos intermediários e tecnologias verdes, o que, apesar do seu objetivo protecionista, provavelmente favoreceu as exportações alemãs", declarou à AFP Jürgen Matthes, economista do Instituto IW de Colônia.

A Alemanha também representa uma parte importante do superávit comercial da União Europeia com os Estados Unidos.