Alcaraz vence Pedro Martínez e vai à semifinal do ATP 500 de Roterdã

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou para a semifinal do ATP 500 de Roterdã ao vencer com autoridade seu compatriota Pedro Martínez (N.44) nesta sexta-feira (7).

Alcaraz precisou de apenas uma hora e dez minutos para bater Martínez em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2.