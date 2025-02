Trump assina decreto com sanções contra TPI

Segundo a imprensa americana, as sanções visam as finanças pessoais e os vistos de pessoas ligadas aos processos lançados pelo TPI.

A corte com sede em Haia também pediu as prisões do ex-ministro da Defesa de Israel e de um líder do grupo islamista palestino Hamas.

Segundo seus juízes, há "motivos razoáveis" para suspeitar que os três cometeram crimes de guerra e crimes contra a humanidade no ataque do Hamas em 7 de outubro e na subsequente guerra israelense em Gaza.

Netanyahu classificou a decisão como antissemita e o então presidente americano, o democrata Joe Biden, considerou "escandalosos" os mandados contra os israelenses.