Refugiados afegãos recuperam a sensação de liberdade com snowboard na França

Musawer e Nasima costumavam escalar as montanhas do Afeganistão e depois praticar snowboard, com sensação de liberdade. Com o retorno ao poder do Talibã, que condena o esporte como uma prática “ocidental”, sua paixão se tornou a salvação.

“O snowboard foi uma razão para sobreviver”, disse à AFP Musawer Khanzai, refugiado na França há dois anos, depois de ter "perdido tudo" em sua terra natal.