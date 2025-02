Real Madrid e Atlético fazem clássico pela liderança do Campeonato Espanhol

Separados por um ponto, Real Madrid (1º) e Atlético de Madrid (2º) vão se enfrentar no próximo sábado (8), no Santiago Bernabéu, em um clássico que vale a liderança do Campeonato Espanhol, enquanto o Barcelona (3º) espera se aproximar da luta pelo título depois de visitar o Sevilla (12º) no domingo.

O clássico da capital deveria marcar a 23ª rodada pela rivalidade entre Real e Atlético e pela luta pelo topo da tabela, mas vai acontecer em meio à polêmica gerada pelas reclamações do time merengue contra a arbitragem após a derrota para o Espanyol (1 a 0) no último sábado.