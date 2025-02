Prazo dado por Musk para demissão de funcionários dos EUA se aproxima

Musk, o homem mais rico do mundo e um dos principais doadores da campanha eleitoral do presidente Donald Trump, está à frente de um Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) com o objetivo de cortar gastos em agências federais.

Mais de dois milhões de funcionários públicos dos Estados Unidos têm até a meia-noite para pedir demissão com uma indenização equivalente a oito meses de salário ou arriscar-se a serem demitidos imediatamente, de acordo com um plano do bilionário Elon Musk para reduzir a administração pública.

Trump também pretende fechar o Departamento de Educação, e colaboradores de Musk causaram alvoroço ao tentar acessar um sistema de pagamentos altamente protegido do Departamento do Tesouro.

A Usaid, agência governamental responsável pela distribuição de ajuda ao redor do mundo, ficou paralisada, com ordens para que o pessoal permanecesse em casa. A Casa Branca e meios de direita a acusam de desperdício de recursos.

A medida do chefe da SpaceX, Tesla e da rede social X abalou profundamente as agências que por décadas administraram a principal economia mundial, abrangendo áreas que vão desde educação até inteligência nacional.

Os incentivos de demissão foram estendidos até mesmo à CIA. Segundo um relatório do The New York Times, a agência enviou à Casa Branca uma lista de oficiais de menor escalão, mais fáceis de demitir.

A lista, indicou o Times, continha nomes e iniciais dos sobrenomes dos agentes, mas foi enviada por um e-mail não sigiloso, levantando preocupações de que adversários estrangeiros possam ter acesso a suas identidades.

O "terremoto administrativo" parece imparável: um funcionário da agência que gerencia as propriedades do governo defendeu que a carteira imobiliária, com exceção dos prédios do Departamento de Defesa, seja reduzida em "pelo menos 50%".