Lucro da Amazon registra quase o dobro no 4º trimestre

Desde as suas campanhas promocionais de outubro até o Natal e o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, a gigante do varejo on-line registrou vendas trimestrais de 187,8 bilhões de dólares (R$ 1,08 trilhão, na cotação atual).

A Amazon quase duplicou seu lucro líquido para US$ 20 bilhões (R$ 115,7 bilhões) no quarto trimestre, impulsionado por um período de festas animado e uma forte demanda por seus serviços na nuvem, segundo o comunicado de resultados publicado nesta quinta-feira (6).

Andy Jassy, diretor-executivo do grupo, comemorou as vendas de fim de ano, "as mais bem-sucedidas já registradas pela Amazon", no comunicado desta quinta.

As receitas de seu negócio na nuvem, AWS, cresceram 19%, para 28,8 bilhões de dólares (R$ 166 bilhões), com um lucro operacional (indicador-chave de rentabilidade) de 10,6 bilhões de dólares (R$ 61 bilhões), quase metade do total do grupo americano.

Mas o mercado esperava uma aceleração do crescimento da computação na nuvem, enquanto a concorrência em inteligência artificial (IA) generativa ganhou uma nova dimensão com a chegada ao cenário americano da plataforma chinesa DeepSeek.