Israel prepara plano para saída voluntária da população de Gaza

O governo de Israel ordenou, nesta quinta-feira (6), que o Exército prepare um plano para a saída voluntária dos moradores da Faixa de Gaza, projeto alinhado com a ideia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de deslocar a população do território palestino.

O presidente republicano também sugeriu na terça-feira que os Estados Unidos assumam o controle do território e o transformem em um destino turístico de luxo, mas não revelou detalhes nem prazos para as propostas, que provocaram indignação internacional e advertências contra uma "limpeza étnica".