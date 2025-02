Cinco meses após saída, Willian retorna ao Fulham

O jogador de 36 anos atuou no Fulham entre 2022 e 2024. Em setembro do ano passado, se transferiu para o Olympikos, da Grécia.

O Fulham anunciou, nesta quinta-feira (6), o retorno do brasileiro Willian até o final da temporada, após apenas cinco meses de sua saída do clube londrino.

Livre no mercado desde janeiro, Willian pôde assinar com o Fulham mesmo depois do fechamento da janela de transferências europeia, na última segunda-feira.