Alcaraz e Tsitsipas avançam às quartas do ATP 500 de Roterdã

O espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, e o grego Stefanos Tsitsipas (N.12) se classificaram nesta quinta-feira (6) para as quartas de final do ATP 500 de Roterdã.

Alcaraz bateu sem dificuldades o italiano Andrea Vavassori por 2 sets a 0 (6-2 e 6-1), enquanto Tsitsipas teve mais trabalho para derrotar o holandês Tallon Griekspoor, com parciais de 6-7 (7/5), 7-6 (8/6) e 7-5.