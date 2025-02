Uma mãe relata o retorno de sua filha, refém do Hamas em Gaza

Sua filha voltou pálida, com graves deficiências nutricionais e dez quilos mais magra. Merav Leshem Gonen, uma das figuras-chave na luta pela libertação dos reféns israelenses mantidos cativos em Gaza, relatou o calvário de sua filha nesta quarta-feira (5).

Sua foto, afixada por todo o país, mostrava uma jovem loira de sorriso radiante. A moça que saiu dos túneis palestinos era uma mulher com os olhos fundos, perdidos no vazio, de cabelos pretos.

As imagens da jovem literalmente desabando nos braços da mãe na base de Reim emocionaram o país.

"Ela quase nunca viu o sol, estava em risco de morte", afirma sua mãe em entrevista à AFP, descrevendo ao mesmo tempo sua emoção e seus receios no momento do reencontro.

Romi Gonen tinha ido dançar no festival de música Nova em Reim, perto de Gaza, quando foi sequestrada no amanhecer de 7 de outubro de 2023, durante o ataque do Hamas.

"Atiraram em mim, mamãe, estou sangrando!", teve tempo de dizer.

Hoje, Romi "ainda não consegue usar sua mão. Terá que se submeter a uma operação complicada, seguida de uma longa convalescença", explica sua mãe.