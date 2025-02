França garante seu orçamento sem solucionar crise política

Bayrou, aliado histórico do presidente de centro-direita Emmanuel Macron, aprovou seu projeto orçamentário para 2025 por decreto na segunda-feira e a única maneira de derrubá-lo é se os parlamentares censurarem o governo de centro-direita.

A adoção por decreto ocorre frequentemente na França quando o governo não tem maioria e, embora possa recorrer à medida novamente nos próximos dias, na reta final do processo parlamentar, a votação nesta quarta-feira mostra que conseguiu afastar a censura.

Ao contrário de dezembro, quando a oposição de esquerda e extrema direita derrubou seu antecessor conservador Michel Barnier, os socialistas não apoiarão uma censura desta vez em nome do "interesse geral", quebrando a unidade da esquerda.

O orçamento busca sanear os cofres públicos reduzindo o déficit para 5,4% do PIB em 2025 — quase o dobro do limite estabelecido pelas normas europeias — com um aporte de 52 bilhões de euros (313 bilhões de reais).

Para isso, o governo da segunda maior economia da UE planeja cortes drásticos nos gastos públicos, somados às novas receitas provenientes de um aumento temporário de impostos sobre as empresas mais lucrativas e as grandes fortunas.