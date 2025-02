Robert Kennedy Jr. supera novo obstáculo para confirmação nos EUA

O governo do presidente dos Estados Unidos segue ganhando forma, depois que Robert Kennedy Jr. superou nesta terça-feira (4) um dos últimos obstáculos para a sua nomeação como secretário de Saúde.

O sobrinho do presidente assassinado John F. Kennedy obteve a recomendação de um comitê do Senado, cujos 14 membros republicanos votaram a favor, e os 13 democratas, contra. O passo seguinte previsto por lei é que o conjunto dos senadores o confirme no cargo, o que é dado como certo, devido à maioria republicana no Senado.