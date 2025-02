Primeiro dia da guerra de tarifas entre EUA e China

Em retaliação, a China apresentará uma queixa à Organização Mundial do Comércio e impôs tarifas de 15% sobre as importações de carvão e gás natural liquefeito dos Estados Unidos, e de 10% sobre o petróleo bruto, maquinaria agrícola, veículos de grande cilindrada e caminhonetes.

Pequim também vai investigar o gigante tecnológico Google e o grupo de moda proprietário das marcas Tommy Hilfiger e Calvin Klein, além de reforçar os controles de exportação sobre alguns metais e produtos químicos usados em aparelhos industriais.

A China é um mercado importante para as exportações energéticas dos Estados Unidos, as quais totalizaram mais de 7 bilhões de dólares em 2024 (R$ 40,5 bilhões na cotação atual), muito menos do que os 94 bilhões de dólares (R$ 544,4 bilhões) que as importações da Rússia, um país aliado, representaram.

"Vamos ver o que acontece com a ligação de hoje", disse o assessor comercial de Trump, Peter Navarro, veterano do primeiro mandato do magnata, ao veículo de comunicação americano Politico.