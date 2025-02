Os grandes atores da inteligência artificial no mundo

Após o lançamento do ChatGPT no final de 2022, a Inteligência Artificial (IA) generativa foi rapidamente implantada em grandes empresas dos EUA, às quais estão sendo adicionados rivais europeus e chineses. Antes da cúpula de IA em Paris (10-11 de fevereiro), estes são os principais participantes:

A OpenAI, empresa americana na vanguarda da IA generativa, fez seu nome ao lançar o ChatGPT, o chatbot (robô de conversação). A ferramenta, que democratizou o uso da IA, atraiu investimentos espetaculares. Desde sua criação, a OpenAI levantou cerca de US$ 20 bilhões (117 bilhões de reais) em investimentos, principalmente da gigante Microsoft, sua principal acionista.

De acordo com informações do Wall Street Journal no final de janeiro, a start-up está em negociações para levantar mais US$ 40 bilhões (234 bilhões de reais). Sam Altman, cofundador da OpenAI, preside a empresa, apesar de ter sido demitido por um curto período. A OpenAI é uma empresa registrada sem fins lucrativos, que está se movendo em direção a uma mudança de governança para se tornar uma empresa com fins lucrativos.

- Anthropic, a rival americana - Fundada em 2021 por Dario e Daniela Amodei, dois ex-membros da OpenAI, a Anthropic afirma que seu modelo de IA, Claude, tem barreiras de segurança mais rígidas do que seus concorrentes. Embora a empresa não tenha conseguido atrair tanto capital quanto a OpenAI, ela está atraindo o interesse de grandes empresas de tecnologia.

No final de novembro, a Amazon investiu US$ 4 bilhões (23,4 bilhões de reais), elevando seu investimento total para US$ 8 bilhões. A Anthropic levantou fundos no total de US$ 12,9 bilhões (75 bilhões de reais) desde sua criação, incluindo mais de US$ 3 bilhões da Alphabet, a empresa matriz do Google. - Google Deepmind, MetaAI, o peso dos gigantes